Норвегія першою у світі відмовиться від FM-радіо

До 2017 року всі радіостанції Норвегії перейдуть від FM до формату цифрового радіомовлення DAB і DAB+. Про це пише Лента.ру з посиланням на норвезьке видання Radio.no. Таким чином Норвегія стане першою країною, яка повністю скасує FM-мовлення.

Про повний перехід на цифровий формат і DAB DAB+ заявило міністерство культури Норвегії. Відключення національних FM-мереж почнеться 11 січня 2017 року і завершиться до кінця року.

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Цифрове мовлення в країні почалося в 1995 році. Зараз більше половини норвезьких слухачів використовують саме цей формат. До весни 2015 року DAB-покриття в країні в кілька разів перевищило FM. На «цифру» перейшли 22 національні радіостанції, на FM залишаються тільки п'ять станцій.

Видання зазначає, що цифрове мовлення не вимагає від користувача спеціальних налаштувань, воно вважається більш захищеним від перешкод і має більш чітке звучання. Вартість мовлення в DAB в вісім разів дешевше, ніж в FM.

Загальнонаціональний перехід на цифрове радіомовлення розглядають і інші країни Європи, проте конкретних остаточних термінів жодна з них не називала.