Пляшки з шампанським з дна Балтики розкрили секрети виготовлення напою в XIX столітті

Для цього вони провели хімічний аналіз і дегустацію вмісту пляшок 170-літньої давності, знайдених на дні Балтійського моря в 2010 році, повідомляє "Навколо світу".

Тоді біля берегів Аландських островів у Фінляндії був виявлений кістяк судна, всередині і навколо якого були розкидані 168 непошкоджених пляшок шампанського.

Незважаючи на поважний вік, шампанське чудово збереглося - ймовірно, завдяки повній темряві і температурі на дні моря близько 2-4°C. Правда, шипучість напою за десятиліття знизилася: імовірно, вуглекислий газ просочився через пробку назовні. На смак же вино виявилося навіть солодше, ніж передбачалося. Вміст цукру в ньому склав 15%.

Для порівняння: сучасна норма для ігристого вина варіюється в межах 1-3%. Надзвичайну солодкість старовинного шампанського винороби пояснили виноградним сиропом, який додавався в напій замість використовуваного сьогодні бурякового цукру.

Фортеця ігристого вина склала 9%, що менше аналогічного показника в сучасних версіях "Вдови Кліко" на 3%. Як вважають винороби, це пов'язано з особливостями технології зброджування, що існувала раніше.

Також в шампанському були виявлені сліди заліза і міді. Домішка заліза, імовірно, виникла від окислення цвяхів дерев'яних бочок, в яких витримувалося шампанське перед розливом у пляшки. Що стосується міді, на думку вчених, вона могла потрапити у вино через сульфат міді, який використовувався французами для обробки виноградних лоз від цвілі і грибка.

Винороби також звернули увагу на відмінне збереження шампанського і відсутність у ньому мікроорганізмів, що викликають псування вина. Це означає, що на виробництві мадам Кліко підтримувався непоганий рівень гігієни праці, який можна порівняти із сучасними практиками.