Китайці запровадять податкові пільги для виробників мікросхем

Китайська влада оголосила програму підтримки виробництва мікросхем. Обіцяно знижку в 15 відсотків з податку з обігу будь-якої компанії, зайнятої у виробництві напівпровідників, яка вклала в китайську економіку більше 8 мільярдів юанів (1,14 мільярда доларів).

Крім того, на пільгу можуть претендувати також компанії, що використовують у виробництві мікросхем 0,25-мікронний (250 нанометрів) технологічний процес. Цей критерій охоплює більшість сучасних виробників процесорів, які нині проводять чіпи за 45-нанометровим і 65-нанометровим техпроцесами.

У разі довготривалих (15 років) інвестицій в сучасне виробництво мікросхем компанія, після того, як стане прибутковою, звільняється від податків на п`ять років. У період з шостого по десятий рік вона одержить 50-процентну знижку з податку з обігу.

Учасники ринку схвалили китайську ініціативу. Очікується, що новими пільгами скористаються Hua Hong NEC, а також корпорації Grace Semiconductor Manufacturing і Semiconductor Manufacturing International, які активно розширюють виробництво.

Лента.ру