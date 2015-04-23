Google стане віртуальним оператором мобільного зв'язку в США - BBC

Інтернет-гігант Google оголосив подробиці плану по запуску мобільної мережі в США, пише BBC Україна.

Компанія використовуватиме інфраструктуру двох вже працюючих операторів - Sprint and T-Mobile, а також вже наявні точки доступу до Wi-Fi, що дозволить абонентам перемикатися між вежами інших операторів в пошуках найкращого сигналу, при цьому сплачуючи за одним тарифом.

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За допомогою SIM-карти Project Fi від Google смартфон або планшет зможе перемикатися між мобільними операторами в залежності від того, чия вежа мобільного зв'язку може забезпечити його сигналом найкращої якості.

Крім того, це дозволить Google надавати цю послугу без того, щоб створювати свою власну інфраструктуру мобільного зв'язку.

Перший час Project Fi буде доступний тільки для власників смартфонів Google - Nexus 6.

Google вже надає ультрашвидкісний широкосмуговий інтернет в рамках свого сервісу Google Fiber, однак для цього інтернет-гігантові довелося купити інфраструктуру збанкрутілих компаній, а також прокласти свої власні оптичні кабелі.

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Тим не менш, сервіс Google Fiber вже розглядається як значний гравець на ринку інтернет-провайдерів в США, оскільки він змусив такі компанії, як Comcast і Time Warner, надавати своїм клієнтам більш швидкий інтернет без додаткової оплати.

Project Fi, на думку експертів, може надати менший вплив на ринок, тому що, будучи віртуальним проектом, він залежить від інфраструктури інших підприємств.