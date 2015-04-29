Вода могла з'явитися вже за мільярд років після Великого вибуху - вчені

Згідно з існуючим теоріями, вода утворилася на досить пізніх етапах розвитку Всесвіту. Вчені вважають, що довгий час після Великого вибуху існували тільки легкі елементи: водень і гелій. Потім мали з'явитися перші зірки, здатні виробити у своїх "реакторах" кисень. Потім цей будівельний елемент при вибухах наднових мав поширитися в просторі і в достатній кількості з'єднатися з воднем. Але перші хмари газу містили в тисячі разів менше кисню, ніж сьогодні присутнього у Чумацькому Шляху, і дослідники космосу вважали, що на формування значущих запасів води пішло кілька мільярдів років, пишуть Вести.

Однак, згідно з результатами нового дослідження, опублікованого у виданні Astrophysical Journal Letters, вода могла вдосталь зустрічатися вже за мільярди років після Великого вибуху.

"Ми вивчали хімічні процеси в молодих молекулярних хмарах, які містять набагато менше кисню, ніж Сонце, — повідомляє у прес-релізі астрофізик Аві Леб (Avi Loeb) з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики. — На наш подив, ми виявили, що і в цих умовах можна отримати стільки ж водяної пари, скільки міститься в нашій галактиці".

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Леб і його колеги з Тель-Авівського університету (TAU) виявили, що при температурі раннього Всесвіту близько 26 градусів за Цельсієм вода у великих кількостях могла утворюватися навіть в умовах нестачі сировини.

"Всесвіт тоді був теплішим, ніж сьогодні, і газ не міг ефективно охолоджуватися", — пояснює співавтор дослідження Шмуель Біалі (Shmuel Bialy).

Крім того, світіння космічного мікрохвильового фону було яскравішим, а щільність газу істотно вищою, ніж сьогодні. І хоча ультрафіолетове випромінювання зірок на перших порах руйнувало молекули рідини, що з'являлися, і які були необхідні для появи життя, вчені вважають, що за кілька сотень мільйонів років повинно була бути досягнута рівновага між утворенням і розпадом води.

Варто відзначити, що нова робота показує, скільки води могло існувати в газовій фазі в молекулярних хмарах, які утворили більш пізні покоління зірок і планет. Але ці розрахунки не дозволяють визначити, яка частина води могла бути, в кінцевому рахунку, включена до планетних систем, які формуються.