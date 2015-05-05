ЗМІ: Незгорілі частини "Прогресу" впадуть 8 травня

15:12, 05 травня 2015
Наука та IT
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Приблизний район падіння буде відомий не раніше ніж за добу.

прогресс / geektimes.ru

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на своє джерело.

"Усі дані, які публікуються на спеціалізованих сайтах, у тому числі і прогноз Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) мають не більше ніж імовірнісний характер із невисоким ступенем точності, про що, до речі, на сайтах попереджається", — зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, з наближенням часу входження корабля в атмосферу точність прогнозів буде зростати, проте навіть за добу район некерованого падіння корабля розрахувати можна лише з досить високим ступенем похибки".

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"І взагалі, не варто нагнітати: усі уламки "Прогресу", що становлять небезпеку, до Землі не долетять і згорять у щільних шарах атмосфери", — підсумував співрозмовник агентства.

Водночас в об'єднаному центрі космічних операцій стратегічного командування США також вважають, що вантажний корабель "Прогрес М-27М", імовірно, зійде з орбіти 8 травня, передає Російська служба Бі-бі-сі. Американські військові гадають, що район падіння уламків розташований у точці з координатами 35 градусів північної широти і 113 градусів західної довготи, тобто поблизу тихоокеанського узбережжя США.

Нештатна ситуація з космічним кораблем "Прогрес М-27М" сталася вранці 8 квітня: вантажівка після запуску на ракеті-носії "Союз 2.1 а" з "Байконура" з нез'ясованих причин був виведений на нерозраховану орбіту. Стиковка з МКС була скасована, а Роскосмос прийняв рішення затопити корабель, оскільки продовження його контрольованого польоту виявилося неможливим.

Маневр зі збільшення середньої висоти польоту МКС не буде скасовано і відбудеться 6 травня, оскільки аварія "Прогресу М-27М" до запланованої корекції польоту станції ніякого відношення не має. Середню висоту орбіти передбачається збільшити на 2 кілометри для створення оптимальних умов під спуск чергового екіпажу з орбіти, наміченого на 14 травня.

Двигуни пристикованої до станції іншої вантажівки"Прогрес М-26М" — будуть увімкнені о 08.15. Внаслідок їх роботи середня висота орбіти досягне близько 400 кілометрів.

Раніше УНІАН повідомляв, що за падінням російського "Прогресу" можна стежити онлайн.

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