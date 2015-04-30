За падінням російського "Прогресу" тепер можна стежити онлайн

На сайті n2yo.com тепер є можливість стежити онлайн за падінням російської космічної вантажівки "Прогрес".

"Прогрес М-27М", запущений у 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки".

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Пізніше з'явилася інформація, що вантажівка почала поступовий неконтрольований спуск з орбіти. Експерти відзначають, що фінальним місцем падіння може стати будь-яка точка на нашій планеті.