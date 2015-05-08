Apple отримала патент на соцмережу

Заявку зареєструвало Бюро з реєстрації патентів і торгових марок США, передає Lenta.ru.

Патент отримав назву «Соціальні групи, засновані на способі життя» (Lifestyle-Based Social Groups); заявка на нього була подана ще у листопаді 2013 року.

Система буде працювати наступним чином: пристрій користувача буде відслідковувати дані про переміщення власника та його активність. На основі цієї інформації соцмережа зможе пропонувати користувачеві створити або вступити в соціальну групу, засновану на його звичках. Таким чином «Соціальні групи» покликані допомогти знайти людей, у яких схожий спосіб життя, і створити якусь спеціалізовану соцмережу. Згодом її члени можуть обмінюватися повідомленнями або створювати зустрічі.

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Групи можуть створюватися і без самого запиту користувача, на анонімній основі. Крім того, зібрані дані допоможуть пристрою заздалегідь передбачати потрібне завдання і пропонувати додаткові функції, засновані на активності користувача та його місці перебування.

Як приклад наводиться наступна ситуація: пристрій користувача може визначити, що по буднях о п'ятій годині людина ходить у певне місце. Завдяки різним додаткам він може визначити, що це, наприклад, гімнастичний зал. Виходячи з усього цього, пристрій може запропонувати користувачеві інформацію про тренування або створити спеціалізовану групу з цієї теми.

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