Google заборонила редагувати карти через скандал з логотипом Android

У компанії визнають, що поки не придумали алгоритму, який допоміг би справлятися з подібними ситуаціями.

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"Ми вважаємо, що більш справедливо сказати, що раз ми не можемо миттєво відстежувати зміни після їх появи, потрібно взяти паузу", - заявили в компанії, повідомляє Російська служба ВВС.

Раніше повідомлялося, що в районі річки Соан в Пакистані на картах Google з'явилася картинка, на якій робот (логотип Android) справляє нужду на надкушене яблуко (логотип компанії Apple). Картинка була створена в стилі відомого зображення Кальвіна з коміксів "Кальвін та Хоббс". Це сталося в день запуску годин Apple Watch.

Зображення прибрали з карт, а представникам Google довелося принести свої вибачення. За їх словами, малюнок не зробив розробник програми, а сторонній користувач з допомогою загальнодоступного програми Map Maker.