«Київстар» запускає в тестовому режимі 3G-мережу в Києві та Львові
Найбільший український оператор мобільного зв'язку «Київстар» з 14 травня запускає в тестовому режимі без комерційної експлуатації мережі стандарту UMTS (3G) в Києві, а з 18 травня має намір запустити тестування 3G-мережі у Львові
Про це повідомляє прес-служба оператора.
«У цих містах вже побудована 3G-мережа, оператор отримав всі необхідні документи для технічного тестування», - йдеться в повідомленні.
За даними компанії, доступ до тестування отримають до 2% абонентів Києва і Львова, які обираються випадковим чином, з метою перевірки навантаження мережі і створення робочого потоку трафіку.
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«Ці абоненти протягом декількох днів отримають SMS-повідомлення із запрошенням протестувати 3G. Для них такий тест буде безкоштовним», - відзначають в компанії.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Київстар» повідомляв про запуск в тестовому режимі 3G-мереж в Броварах Київської області та Кам'янці-Подільському Хмельницької області.
23 лютого НКРЗІ провела торги з голосу по тендеру на отримання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів оператор «Астеліт» став переможцем конкурсу на 3G-зв'язок по першому лоту, збільшивши стартову вартість ліцензії з 2,708 млрд грн до 3,355 млрд грн. Другий лот дістався оператора «МТС Україна» за 2,715 млрд грн, а третій – «Київстару» за 2,7 млрд грн.
Згідно з умовами тендеру, оператори повинні будуть протягом 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а протягом 6 років – на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів з населенням понад 10 тисяч осіб.
Раніше мобільні оператори обіцяли запустити перші власні мережі третього покоління не пізніше ніж через 6 місяців після отримання ліцензії, однак не бралися прогнозувати можливу вартість 3G-зв'язку в Україні. При цьому ряд експертів ринку телекомунікацій зазначали, що ціна на послуги третього покоління зв'язку буде складати близько 100-150 грн в місяць.