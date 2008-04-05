Американське ядерне паливо несе загрозу українським АЕС?

Народний депутат, один з лідерів Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ вважає небезпечним експериментом і політичною акцією контракт НАЕК "Енергоатом" з американською компанією Westinghouse про можливі постачання в 2011-2015 роках ядерного палива для Південно-Української АЕС.

Про це А.КЛЮЄВ заявив в інтерв`ю журналістам, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами А.КЛЮЄВА, американське паливо досі не ліцензійоване в Україні. Він підкреслив, що експеримент з використання американських паливних збірок на Південно-Українській АЕС ще не завершений, тому поки що немає підтвердження безпеки їхньої роботи на наших реакторах, не розрахованих на таке паливо. За словами екс-віце-прем`єр-міністра, Чехія і Фінляндія, де також працюють реактори типу ВВЕР, пробували перейти на паливо компанії Westinghouse, проте досвід «виявився невдалим». За його словами, було прийняте рішення повернутися до російського палива. А.КЛЮЄВ зазначає, що в Чехії на станції "Темелін" зафіксовані відмови 51 із 61 стрижня управління.

А.КЛЮЄВ вважає, що контракт, який підписаний напередодні візиту в Україну Президента США Джорджа БУША, скоріше «політична акція». За його словами, «влада поспішала відзвітувати про виконану роботу». «Але ж не можна в такій складній галузі, як атомна енергетика, гратися в політичні ігри – вони можуть закінчитися дуже плачевно», - підкреслив екс-віце-прем`єр-міністр України. За його словами, для України цей контракт може мати серйозні наслідки, якщо «з політичних мотивів буде «продавлена» ліцензія на американське паливо без відповідного наукового обгрунтування та адаптації під наші блоки. «А Україна знає про наслідки аварій на атомних блоках не з чуток», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що уряд України досі не уклав договорів на постачання російського палива для українських АЕС на поточний рік. За його словами, поки що також незрозуміло, за якою ціною «Енергоатом» збирається купувати американське паливо, оскільки відомо, що воно, як мінімум, на третину дорожче за російське.

А.КЛЮЄВ заявив, що повністю підтримує ідею диверсифікації джерел імпорту енергоносіїв. У той же час він підкреслює, що це потрібно робити «професійно, з серйозним економічним і технічним обгрунтуванням, без політичних піар-акцій». «Схоже, для деяких українських політиків стало метою якомога швидше відірватися від Росії, і вони готові йти заради цього на будь-які жертви. Це дуже шкодить національним інтересам України», - заявив А. КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» і американська компанія Westinghouse підписали 30 березня в Києві контракт на постачання ядерного палива.

Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.

Зокрема, планується постачання 630 паливних збірок. При цьому сторони домовилися, що в разі потреби обсяги постачань палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щороку. Також пописана угода передбачає, що в разі збільшення кількості збірок, що поставляються, пропорційно знижуватиметься і їхня вартість.

Крім того, контракт передбачає, що в разі, якщо за підсумками дослідної експлуатації паливо НАЕК «Енергоатом» з незалежних від нього причин не зможе одержати дозвіл Держатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без будь-яких додаткових витрат зі свого боку.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту в разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

На сьогодні монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на постачання свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».

«ТВЕЛ» - один із світових лідерів у виробництві ядерного палива. Забезпечує паливом 17% енергетичних реакторів світу, а також дослідницькі реактори різних країн і суднові реактори російського флоту.