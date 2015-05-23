Археологи дізналися "рецепти" древніх мексиканських канібалів

В IV столітті до нашої ери індіанці смажили і варили м'ясо, а потім посипали його перцем чилі і іншими прянощами. Про це свідчить колір кісток, знайдених археологами, пише Лента.ру.

На уламках черепів та довгих кісток, що датуються VI-IV століттями до нашої ери, знайшли сліди порізів, травм і термічної обробки (ознаки канібалізму).

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Однак набагато більше вчених зацікавили червоний і жовтий відтінки кісток — ці кольори вони отримали ще до поховання, з'ясували археологи.

За словами археологів, жовтий колір кісток надали спеції, з якими їх варили: гарбузове насіння і перець чилі.

Кістки червоного кольору належали тим, чиє м'ясо смажили: при смаженні і підвищенні температури кров і м'ясний сік вбираються в верхній шар кістки

Вчені відзначають, що при обробці людського м'яса в стародавній Мексиці використовувалися ті ж рецепти, що і в приготуванні кукурудзи та інших традиційних страв.