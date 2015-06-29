Вчені хочуть вирощувати на Марсі генетично модифіковані рослини

Агентство з перспективних оборонних науково-дослідних розробок США (DARPA) готує генетично модифіковані організми з метою тераформування Марса — перетворення його в більш придатну для життя і схожу на Землю планету. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на CBS.

У планах DARPA — нагріти і зробити більш насиченою атмосферу Марса. Для цього на планеті збираються садити і вирощувати здатні до фотосинтезу рослини, бактерії та водорості. Крім того, щоб не тримати майбутніх колоністів під замком на базах, клімат і ландшафт Марса також необхідно серйозно змінити.

Щоб прискорити цей процес, в DARPA створюють інструменти генетичної модифікації різних організмів (а не тільки пивних дріжджів і кишкової палички, з якими працюють в синтетичній біології).

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«Я хочу брати будь-який організм, що володіє потрібними мені властивостями — і відразу бачити, де і що я можу знайти», — заявила Еліша Джексон (Alicia Jackson), заступник керівника нового відділу біологічних технологій DARPA.

В агентстві вже розроблена програма DTA GView, яку Джексон назвала «Google Maps геномів». Вибравши будь-який організм, врахований у цій базі даних, вчені можуть одразу отримати список відомих генів і місць, де вони розташовані в геномі.

У DARPA хочуть знаходити і відбирати кращі гени будь-якого організму, а потім вставляти їх в інші форми життя. Спочатку такі експерименти проведуть з бактеріями й іншими мікроорганізмами, а потім і з багатоклітинними.

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У DARPA планують використовувати отримані організми для заселення територій, постраждалих від природних чи техногенних катастроф. Розмножуючись в екстремальних умовах і займаючись фотосинтезом, нові організми відновлять зруйнований ландшафт, заявила Джексон. Успішний досвід такої реконструкції і дозволить в майбутньому приступити до тераформування Марса.