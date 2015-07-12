Додаток "ВКонтакте" видалили з Google Play

Про це повідомив прес-секретар соцмережі Георгій Лобушкін, передає Бі-бі-сі. "Ми розбираємося в тому, що трапилося", - написав він у своєму мікроблозі в "Твіттері".

Читайте такожУ Росії хочуть перевірити Google на шпигунствоЦе перший випадок видалення додатки "ВКонтакте" з Google Play. При цьому з інтернет-магазину App Store додаток видаляли в 2014 році, правда, тоді представники соцмережі пов'язували це з технічними причинами. Георгій Лобушкін, у свою чергу, пояснив, що додаток було видалено через "непорозуміння" з модераторами App Store.

Російські ЗМІ припустили, що видалення "ВКонтакте" з Google Play могло статися через скарги одного з правовласників музичного контенту.