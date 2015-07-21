Іспанські аспіранти визначили улюблений колір у дальтоніків

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на портал Discover.

У дослідженнях брали участь дві групи по 32 добровольці в кожній. У першій були люди з нормальним зором, а у другій — тільки чоловіки, які не розрізняють або зелений або червоний колір. Усім учасникам демонстрували кольори на екрані і просили оцінити за шкалою від 0 до 10, наскільки їм подобається кожен зразок. Кольорів було 24, їх неодноразово показували, щоб перевірити, наскільки постійні уподобання респондентів.

Згідно з результатами, люди, які розрізняють усі три основних кольори — зелений, червоний та синій, — віддали перевагу синьому кольору. Найменш привабливими для них виявилися кольори жовто-зеленої гами. Однак дальтонікам жовтий колір подобався або так само сильно, як синій, або ще сильніше. Чоловіки, які не роспізнають червоний пігмент, продемонстрували найбільшу симпатію до жовтого кольору і дуже низько оцінили синій.

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Спроби встановити, якому кольору віддають перевагу люди з нормальним зором, неодноразово проводилися в минулому. У 2001 році в журналі Science Direct з'явилася стаття з результатами дослідження колірних переваг чоловіків і жінок, які проживають на території США. Тоді психологи встановили, що чоловікам частіше подобаються відтінки синього, ніж жінкам. У жінок, в свою чергу, відтінки синього і зеленого користувалися приблизно однаковою популярністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з міжнародним опитуванням сервісу YouGov, найулюбленіший колір у жителів Землі - синій. Він найбільш популярний в 10 країнах планети, розташованих на чотирьох континентах.