У 2007 році Україна вп’ятеро скоротила експорт зброї на світовий ринок.

Як повідомляє газета «Дело» від 17 квітня, такі дані опублікував Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

Зокрема, на продажах озброєнь наша країна торік заробила лише 109 млн. дол. Якщо за результатами 2006 року Україні з показником у 560 млн. дол. вдалося увійти до десятки найбільших експортерів зброї, то тепер ми опустились у світовому рейтингу на 16-ий рядок.

«За рік, за інформацією західних експертів, Україна розгубила багатьох партнерів. Від послуг українського ВПК відмовились не лише деякі країни НАТО, а навіть африканські держави, які перестали купувати нашу військово-транспортну авіацію», - повідомляє видання.

Основними покупцями української зброї сьогодні залишаються Китай, Ірак і Азербайджан. За даними експертів SIPRI, Україна постачає до цих країн переважно бойові машини і ракети. Втім, попри невдачі минулого року, за Україною, як і раніше, закріплена репутація солідного торговця зброєю. Здебільшого, за рахунок заслуг минулих років. Так, за сукупним обсягом продажів зброї за минулі 5 років Україна входить до десятки і займає 2% світового ринку озброєнь.

Повідомляється, що деякі вітчизняні експерти критично оцінюють результати свіжого дослідження Стокгольмського інституту. «За нашими власними даними, обсяги торгівлі українською зброєю не тільки не зменшуються, а навіть навпаки - зростають в середньому на 10-15% з року в рік», - переконаний експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло САМУСЬ. За його даними, обсяги зовнішніх продаж озброєнь у кілька разів вищі за цифру, що її оприлюднив SIPRI.

М.САМУСЬ упевнений, що SIPRI часто недоотримує деякі дані про контракти і не встигає відстежувати всю інформацію. Важливою статтею експортованої з України техніки є комплектуючі. «Наприклад, всі російські вертольоти оснащені українськими авіаційними двигунами, а на винищувачах встановлено наші ракети», - сказав М.САМУСЬ. Він також нагадав про ремонтну інфраструктуру, яка дісталась Україні у спадок від СРСР.

Згідно з докладом експертів SIPRI, найбільшим експортером зброї в 2007 році, як і раніше, є США. Торік Вашингтон виручив від продажу зброї 7,5 млрд. дол. З великим відривом від лідера на другому місці - Росія. За рік Москва скоротила обсяги постачань озброєнь на третину і «наторгувала» лише на 4,6 млрд. грн. Російські експерти пояснюють, що причиною такого різкого спаду стало зменшення попиту з боку китайців. З моменту розпаду СРСР Китай залишався основним покупцем російського озброєння. І в 2006 році на частку Китаю припадало 54% постачань з Росії, в 2007-му китайці скоротили закупівлі майже вдвічі. В результаті за підсумками минулого року Китай скотився на третє місце в рейтингу найбільших імпортерів зброї, витративши 1,4 млрд. дол.

Лідерами із закупівель зброї стали Греція і Південна Корея. Вони витратили на військові цілі відповідно 2 і 1,8 млрд. дол. Експерт SIPRI Пол ХОЛТОН пояснює, що ці країни активно займаються модернізацією свого військового комплексу і який уже рік підряд є найбільшими імпортерами озброєнь. «У випадку з Південною Кореєю, природно, свою роль зіграла ядерна програма, реалізована Пхеньяном в 2007 році», — підсумовує експерт.