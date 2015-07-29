Населення Землі до кінця століття складе 11,2 мільярда людей - ООН

Населення Землі до кінця століття досягне 11,2 мільярда осіб, йдеться в демографічному звіті ООН.

При цьому в 2030 році цей показник складе 8,5 мільярда осіб, а в 2050 році — 9,7 мільярда. Зараз у світі проживає близько 7,3 мільярдів людей, повідомляють РИА Новости.

Згідно з розрахунками експертів, за кількістю жителів Індія перевершить Китай приблизно у 2022 році, а в 2050 році Нігерія стане третьою за кількістю населення країною, випередивши США.

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У доповіді також враховується тенденція людства до старіння. До 2050 року кількість людей старше 60 років у світі подвоїться, а в Європі на той час кількість літніх людей перевищить 34%.