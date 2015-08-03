Соцмережа "ВКонтакте" відключила посилання на Instagram

"Так, ми їх (посилання на Instagram) перестали підсвічувати, але не вирізаємо. Вони також у себе посилання не підсвічують. Синхронізацію не чіпаємо", - повідомив виданню TJ операційний директор "ВКонтакте" Андрій Рогозів, передає Бі-бі-сі.

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Раніше він заявляв, що соцмережа може в якийсь момент посилити політику щодо конкуруючих продуктів.

"Вконтакте" відключила посилання на Instagram через два з половиною тижні після запуску свого аналога - фотопрограми Snapster. Згідно зі статистикою Google Play, додаток було завантажено від 100 до 500 тис. разів.