Соцмережа "ВКонтакте" відключила посилання на Instagram
17:33, 03 серпня 2015Наука та IT
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Соціальна мережа "ВКонтакте" відключила посилання на сайт Instagram - тепер вони відображаються тільки у вигляді тексту, натиснути на них не можна.
"Вконтакте" відключив посилання на сайт Instagram / techno.bigmir.net
"Так, ми їх (посилання на Instagram) перестали підсвічувати, але не вирізаємо. Вони також у себе посилання не підсвічують. Синхронізацію не чіпаємо", - повідомив виданню TJ операційний директор "ВКонтакте" Андрій Рогозів, передає Бі-бі-сі.
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Раніше він заявляв, що соцмережа може в якийсь момент посилити політику щодо конкуруючих продуктів.
"Вконтакте" відключила посилання на Instagram через два з половиною тижні після запуску свого аналога - фотопрограми Snapster. Згідно зі статистикою Google Play, додаток було завантажено від 100 до 500 тис. разів.
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