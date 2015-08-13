У Лондоні створили один з наймініатюрніших зарядних пристроїв для смартфонів (відео)

Аксесуар під назвою Nipper призначений для того, щоб використовувати енергію батарейок формату AA для зарядки мобільного девайса, передає 4pda.ru.

Як стверджують самі розробники, Nipper стане в нагоді в першу чергу для використання у крайніх ситуаціях. Тобто коли поруч немає ні зарядного пристрою, ні джерела змінного струму, ні ноутбука. Розміри мініатюрного девайса складають 17x17x17 мм, а вага - 10 р.

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Nipper може використовуватися як брелок для ключів, що полегшить і без того просте транспортування. Аксесуар сумісний практично з будь-яким смартфоном, у якого є роз'єм micro-USB.

Творці Nipper також займаються створенням аналога зарядного пристрою, який був би сумісним з iPhone.