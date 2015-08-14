За свій домен Google платитиме $8 на рік

Про це повідомляє технологічний блог Fusion.net з посиланням на власника домену Даніеля Нагарі, передає Lenta.ru. Сума, яку Google заплатив за ім'я сайту abc.xyz, не розголошується за умовами угоди сторін.

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За словами Даніеля Нагарі, вперше ім'я сайту було зареєстровано на його домені 20 березня 2014 року. Реєстрацію здійснила компанія MarkMonitor, що входить до групи Thomson Reuters (частиною холдингу є інформаційне агентство Reuters). Даніель Нагарі називає MarkMonitor "агентом з нерухомості від інтернету", який обслуговує інтереси великих гравців і купує для них власність, коли вони не хочуть розкривати своє ім'я при укладанні угоди.

Незважаючи на те, що сума контракту не розголошується, Даніель Нагарі підтвердив, що Google або, вірніше, вже Alphabet зобов'язаний платити щорічний внесок, як і всі інші користувачі. Сума, названа Даніелем Нагарі в коментарі Fusion.net, трохи відрізняється від даних в розділі "Ціни" на сайті його компанії XYZ (яка торгує адресами на доменному імені), де вона становить $10.

Як повідомляв УНІАН, співзасновники Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж оголосили про створення Alphabet 10 серпня. У рамках нової структури Google стане дочірньою структурою Alphabet.