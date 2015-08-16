Вчені спростували теорію розколу Гондвани

Геологи з'ясували, що до розколу стародавнього континенту Гондвана призвів не викид гарячої магми на поверхню Землі, а інші, повільніші процеси.

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на журнал Geology.

"130 мільйонів років тому розташований в південній півкулі прадавній суперконтинент Гондвана розколовся на кілька частин. До недавнього часу вважалося, що це сталося через величезні маси магми, які стали підніматися з глибин мантії і послабили літосферу. У подальшому це призвело до розколу континентальної плити і появи сьогоднішньої Африки, Австралії та Південної Америки", - повідомляється в статті.

Німецькі вчені досліджували тектонічні розломи на території сучасної Північної Намібії та дійшли несподіваного висновку: отримані ними дані свідчать про те, що підняття на поверхню гарячої магми не могло призвести до розлому плити.

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Автори роботи стверджують, що відділення континентів відбувалося поступово.