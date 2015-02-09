Фізики виявили, що ядро Землі складається з трьох окремих шарів

Фізики виявили, що ядронашої планети складається з трьох окремих шарів, а не тільки рідкого зовнішнього і внутрішнього металевого ядра, як вважалося раніше, йдеться в статті, опублікованій в журналі Nature Geoscience, передає РИА Новости.

"Внутрішнє ядро дуже малt за своїми розмірами - воно менше Місяця, але при цьому у нього дуже багато цікавих властивостей. Воно може розповісти нам, як сформувалася Земля, розповісти багато чого про її ранню історію та розкрити суть багатьох інших геологічних процесів. Його відкриття нам не вистачало для того, щоб повністю розуміти те, що відбувається в надрах планети", - заявив Сяодун Сун (Xiaodong Song) з університету Іллінойсу в місті Урбана (США).

Сун та його колеги знайшли додатковий шар в ядрі нашої планети, вивчаючи його структуру за допомогою сейсмічних хвиль, які породжуються в надрах Землі під час потужних землетрусів. Зазвичай в таких дослідженнях геологи стежать за первинною хвилею, що виникає під час першого поштовху, проте автори статті пішли неортодоксальних шляхом і "прослухали" надра, використовуючи афтершоки - сейсмічне "ехо" землетрусу і повторні поштовхи.

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За словами вчених, відступ від загальноприйнятих норм дало несподівані результати - більш чіткий, ніж зазвичай, сейсмічний сигнал показав, що внутрішнє ядро Землі не є гігантською металевою кулею, як вважалося раніше. Воно влаштоване значно складніше і складається з двох половин, що займають приблизно половину внутрішнього ядра.

Його зовнішня частина має ті класичні властивості, які приписувалися всьому металевому ядру Землі - його кристали "повернені" на північ і південь, вздовж магнітної осі планети, а їх хімічний склад у цілому відповідає тим даним, які геологи отримували в ході попередніх прослуховувань".

Глибинні шари внутрішнього ядра виглядають та влаштовані зовсім інакше. Його кристали повернені не на північ чи південь, а на захід чи схід, і їх структура, судячи з незвичайного характеру взаємодії з сейсмічними хвилями, помітно відрізняється від пристрою матерії "зовнішнього" внутрішнього ядра. Як вважають дослідники, це каже про те, що внутрішнє ядро планети пережило кілька етапів внутрішньої геологічної еволюції, деталі якої вони планують прояснити в ході подальших сейсмологічних спостережень.