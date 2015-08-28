"Твіттер" дозволив користувачам закріплювати найкращі повідомлення

Функція доступна всім користувачам мобільної версії сервісу на iOS і Android, передає Lenta.ru. Повідомлення супроводжує 15-секундне відео, яке демонструє процес активації нової функції. У налаштуваннях кожного твіту з'явилася опція «Прикріпити твіт до профілю» (Pin to your account). Після цього вибране повідомлення буде відображатися під особистою інформацією власника аккаунта.

Попередній формат роботи сервісу припускав, що твіти розташовані в профілі користувача в хронологічному порядку. Нова функція дозволить його порушити. Як відзначають журналісти видання The Next Web, тепер у користувачів з'явилася можливість залишати старі твіти, які їм особливо сподобалися своєю дотепністю або глибиною думки.

У середині серпня "Твіттер" зняв обмеження в 140 символів в особистих повідомленнях. При цьому стандартні публічні твіти як і раніше не повинні перевищувати 140 знаків. За останніми даними, число активних користувачів сервісу становить 302 млн осіб. У загальній складності в "Tвіттері" зареєстровано понад 500 млн акаунтів.