NASA отримала знімок незвичайної спіральної галактики

"Перемичка" являє собою витягнуту структуру з пилу, що проходить через центр галактики. Дослідники стверджують, що подібний потік пилу є і в центрі Чумацького Шляху. NGC 613 - типова спіральна галактика, передає DT.UA. Вона знаходиться в південному сузір'ї Скульптора на відстані 65 млн світлових років від Землі. Галактика має невелике, але яскраве ядро і щонайменше дві широкі спіральні гілки.

Читайте такожNASA показало кольорові знімки Харона - найбільшого супутника ПлутонаТим не менш, зовнішній вигляд галактики неповторний. Галактика NGC 613 була відкрита в 1798 році знаменитим британським астрономом німецького походження Вільямом Гершелем. В телескопі вона спостерігалась у вигляді невеликої туманної плями. У 1888 році Джон Дреєр включив об'єкт у свій Новий загальний каталог туманностей і скупчень зірок під номером 613.

Телескоп Hubble виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання "Діскавері" і з тих пір передав на Землю мільйони унікальних знімків, що значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.