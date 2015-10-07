Нобелівську премію з хімії вручили за відновлення ДНК

13:29, 07 жовтня 2015
Наука та IT
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Нобелівська премія з хімії в 2015 році була присуджена відразу трьом ученим: шведу Томасу Ліндалу, американцю Полу Модрічу та турку Азізу Санкару.

днк / deti.mail.ru

Нобелівський комітет оголосив, що премія була вручена за вивчення процесів відновлення ДНК.

Це - 108-а Нобелівська премія з хімії з 1901 року, повідомляє Російська служба ВВС.

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Багато премії з хімії присуджуються у суміжних з фізикою і біологією областях.

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