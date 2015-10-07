Нобелівську премію з хімії вручили за відновлення ДНК

Нобелівський комітет оголосив, що премія була вручена за вивчення процесів відновлення ДНК.

Це - 108-а Нобелівська премія з хімії з 1901 року, повідомляє Російська служба ВВС.

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Багато премії з хімії присуджуються у суміжних з фізикою і біологією областях.