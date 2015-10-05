Нобелівську премію з медицини отримали троє вчених

Як повідомляє BBC Україна, Кемпбелл та Омура отримали нагороду за відкриття нового лікування інфекцій, які спричиняють паразити аскариди. Ту була відзначена за відкриття нових шляхів лікування малярії.

Нобелівський комітет заявив, що робота цих вчених змінила життя сотень мільйонів людей, які постраждали від цих захворювань.

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Минулого року Нобелівську премію в цій галузі отримали троє науковців, які відкрили "навігаційну систему" мозку - Джон О'кіф, Едвард Мосер і Мейбріт Мосер.

У минулому році премія з фізіології і медицини була присуджена подружжю Майбрит і Едварду Мозеру, а також Джону О'Кіфу за відкриття системи клітин у мозку, яка визначає положення у просторі.

У цьому році на здобуття Нобелівської премії з медицини були номіновані 327 осіб, 57 з яких - у перший раз, повідомляється в офіційному твіттері Нобелівської премії.

У вівторок будуть оголошені імена лауреатів Нобелівської премії з фізики.