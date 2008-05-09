NASA створить один з найпотужніших суперкомп`ютерів Землі

NASA має намір спільно з SGI і Intel на 2009 рік створити один з найшвидших суперкомп`ютерів на Землі. Обчислювальна потужність комп`ютера Pleiades сягне одного петафлопса (1000 трильйонів операцій з плаваючою крапкою на секунду). До 2012 року планується наростити потужність комп`ютера до 10 петафлопс.

Машину використовуватиме каліфорнійський дослідницький центр Еймса (Ames Research Center) для імітаційних завдань і завдань з моделювання.

Наразі найшвидшим суперкомп`ютером на Землі є BlueGene/L з піковою продуктивністю в 478,2 терафлопса (478,2 трильйона операцій за секунду). Він очолює рейтинг Top 500. Очікується, що перші петафлопові суперкомп`ютери потраплять до списку в червні 2008 року. Таким чином, на 2009 рік комп`ютер NASA не обов`язково стане найшвидшим, але зможе розраховувати на один з п`яти верхніх рядків.

Продуктивність нинішнього суперкомп`ютера NASA, Columbia, становить 88,88 терафлопса. Поки що він двадцятий за потужністю суперкомп`ютер планети і використовується для вивчення поведінки гіперзвукового літака, імітації висадки посадочних модулів і моделювання тканини скафандра.

Лента.ру