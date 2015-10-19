Хаббл зробив знімок галактики з масивною чорною дірою в центрі (фото)

На знімку можна побачити зсув, який проходить по центру галактики, повідомляє DT.UA з посиланням на NASA. Зсуви спостерігаються у двох третин спіральних галактик і є частиною їх природної еволюції.

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Рукава галактики блищать через наявність в них регіонів активного зореутворення. Кожен з невеликих завитків, помітних на знімку, насправді володіє протяжністю в кілька сотень світлових років.

В центрі NGC 4639 розташовується масивна чорна діра, яка поглинає навколишній газ і є непомітною на перший погляд. Цей феномен отримав назву "активне ядро галактики" і може бути визначений по характерних особливостях в спектрі, в кольори якого забарвлюється центр зображення.