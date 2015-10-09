Facebook вирішив поекспериментувати з кнопкою "Мені подобається"

З цією метою компанія зі штаб-квартирою в штаті Каліфорнія оголосила про початок випробування відповідного комунікаційного програмного забезпечення у сегменті інтернету в Ірландії та Іспанії, передає ТАСС.

Палітра видів реакції користувача поповнилася шістьма новими елементами, які з'являються при натисканні та утриманні кнопки "like". Це - "angry," "sad," "wow" "ха-ха," "yay" and "love."

Нагадаємо, у вересні глава компанії Марк Цукерберг обіцяв 1,49 млрд користувачів Facebook урізноманітнити їхній арсенал відгуків. Однак керівництво фірми категорично відмовилося ввести кнопку "Мені не подобається", щоб уникнути надмірного крену у негатив.