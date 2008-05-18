У районі землетрусу в Китаї - 5 ядерних об`єктів

Влада Китаю підтвердила, що ядерні об`єкти в районі землетрусу залишилися неушкоджені і не становлять загрози для довкілля. Як повідомили в департаменті з питань ядерною безпеки китайського Міністерства охорони навколишнього середовища, ядерні об`єкти не пошкоджені і перебувають під контролем експертів, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Раніше державні інформагентства КНР повідомляли, що проблем на об`єктах атомної промисловості в зоні землетрусу не зафіксовано. Французький інститут радіологічного захисту і ядерної безпеки зазначав, що землетрус заподіяв китайським ядерним об`єктам "незначної шкоди", проте радіоактивних витоків не сталося.

Згідно з даними французьких фахівців, у провінції Сичуань, де епіцентр підземних поштовхів, розташовані дослідницький реактор, два підприємства з виробництва ядерного палива і два об`єкти з ядерною зброєю.