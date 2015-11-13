Американські вчені пояснили походження води на Землі

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Science, а, як пише Лента.ру, коротко про них повідомляє Nature News.

Зазначається, що фахівці прийшли до висновку, що вода на планеті виникла з протопланетного диска, який містить пилові частинки з налиплими на них молекулами води. На думку вчених, ця матерія утворилася близько 4,4 мільярда років тому.

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Такий висновок дослідники зробили, проаналізувавши вміст дейтерію (ізотопу водню з одним нейтроном) із зразків давніх базальтів, виявлених на арктичному острові Баффінова Земля в 1985 році. Вони утворені з частинок протопланетного пилу, які не зазнали зовнішнього впливу в ході еволюції Землі.

Відношення вмісту дейтерію до протию (ізотоп водню без нейтрона) в зразках давніх базальтів є приблизно таким же, як і у стародавніх астероїдів. Це означає, що вода на планету потрапила не від комет, як вважає більшість учених, а опинилася на ній на етапі її формування.

Вчені вважають, що як мінімум 20 відсотків води Світового океану утворилось на планеті при її формуванні. Ця частка, як вважають фахівці, може бути ще вище, що дозволяє перевірити майбутні дослідження.