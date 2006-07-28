Nissan готує оновлену версію позашляховика Armada (фото)

Компанія Nissan готує до прем`єри оновлену версію свого найбільшого позашляховика, що продається на ринку Північної Америки, - Nissan Armada. Продаж новинки почнеться до кінця цього року, а основні зміни в ньому стосуються дизайну кузова й інтер`єру.

Упізнати оновлений Nissan Armada можна буде за переднім бампером нової форми з оригінальним повітрозабірником, який поліпшує охолодження двигуна в умовах спеки. Крім того, новинка одержить модернізовану гратчатку радіатора, капот і фари головного світла з допрацьованою оптикою: наприклад, в їх верхню частину тепер "переїхали" покажчики повороту.

Судячи із шпигунських фотознімків, оновлена версія Armada одержить ще і пластикові накладки на колісні арки, що візуально зробить цей чималенький автомобіль ще ширшим.

Грунтовних переробок зазнав інтер`єр позашляховика. Тут повністю перероблено центральну консоль, яка одержала інтегрований кольоровий дисплей навігаційної системи, нову схему розташування керуючих елементів і нові матеріали опорядження. Панель приладів у оновленого Nissan Armada виконана в більш традиційному стилі - круглі спідометр і тахометр розділені між собою додатковим дисплеєм бортового комп`ютера.

Лента.ру