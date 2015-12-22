Британські вчені знайшли систему генів, що відповідають за інтелект

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature Neuroscience, передає Lenta.ru. Вчені виявили дві системи - M1 і M3, що містять приблизно тисячу і сто генів відповідно. Вони відіграють важливу роль в появі і розвитку таких захворювань, як епілепсія, шизофренія та аутизм. Поки вчені остаточно не прояснили функції кожного з генів.

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У своєму дослідженні генетики проаналізували стан головного мозку пацієнтів, які перенесли нейрохірургічні втручання при епілепсії. Фахівці простежили за станом генів цих людей і порівняли їх з таким у здорових.

«Ми використовували комп'ютерний аналіз для виявлення генів у людському мозку, які надають спільний вплив на наші пізнавальні здібності, пов'язані зі спогадами або розумними рішеннями, коли людина стикається з великими обсягами складної інформації», - розповів співавтор дослідження Майкл Джонсон.