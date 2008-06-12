Щоб летіти в космос, Сергій Брін заплатив за особливий космічний корабель

Американська компанія Space Adventures, які спеціалізується на космічному туризмі, оголосила в середу про укладення з Роскосмосом угоди про організацію першого комерційного польоту космічного корабля "Союз" до Міжнародної космічної станції (МКС), передає агентство Франс Пресс.

"Корабель Союз буде збудований спеціально для цієї місії окремо від інших "Союзів", які перевозять екіпажі МКС", - йдеться в повідомленні Space Adventures.

Перший комерційний політ запланований на другу половину 2011 року. Два учасники польоту і пілот, як і інші космічні туристи, пройдуть необхідну підготовку.

Як повідомила раніше газета Нью Йорк Таймс, одним з пасажирів цього рейсу стане новий інвестор Space Adventures, один з творців інтернет-гіганта Google Сергій Брін (Sergey Brin). За даними видання, Брін вклав у майбутній політ 5 мільйонів доларів.

"Я великий прихильник дослідження і комерційного освоєння космічного простору, і я з нетерпінням чекаю можливості вирушити в космос", - сказав він.

На сьогодні в космосі побували п`ять "космічних туристів" - американці Деніс Тіто (2001 р.), Грегорі Олсен (2005 р.), Ануше Ансарі (2006 р.), Чарльз Сімоні (2007 р.) і громадянин ПАР Марк Шаттлворт (2002 р.). Вони платили за політ по 20 мільйонів доларів.

Сергій Брін народився в Москві, в сім`ї радянських математиків. Сім`я переїхала до США в липні 1979, коли йому було 6 років, за програмою імміграції євреїв. 1995 року в Стенфордському університеті Брін зустрівся з іншим аспірантом-математиком — Леррі Пейджем, разом з яким пізніше (у 1998-му) вони заснували компанію Google. У 2007 р., за оцінкою "Форбс", фінансовий стан Сергія Бріна становив 16,6 мільярдів доларів (6-е місце в списку найбагатших американців). У 2007 р. одружився. Задовольняється невеликою квартирою і недорогою машиною, носить джинси, кросовки, спортивні куртки. Сергій - автор десятків публікацій в американських академічних журналах, періодично виступає на різних національних і міжнародних наукових, ділових і технологічних форумах.