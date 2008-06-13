Поляки створили нову снайперську гвинтівку (фото)

Польське підприємство OBR SM Tarnow закінчило складання першого дослідного зразка нової снайперської гвинтівки Alex-338 калібру 8,6 міліметра, яка доповнить ті, розроблені для збройних сил Польщі стрілецькі комплекси Bora (Alex-762) і Tora (Wilk) під патрони 7,62x51 і 12,7x99 міліметрів відповідно. Про це повідомляє Altair.

Проектування гвинтівки Alex-338 було завершене на початку цього року. Офіційна презентація нової розробки відбудеться у вересні в рамках збройової виставки в місті Кельце (Польща).

Снайперська система Alex-338 спеціально створювалася під потужний патрон .338 Lapua Magnum калібру 8,6x70 міліметрів, який є оптимальним варіантом для ефективного ведення вогню по живій силі противника, зокрема в бронежилетах, на великих відстанях (1000-1500 метрів) з відносно легкої зброї.

Досі Військо Польське стрілецьких комплексів такої конструкції не мало. Розробка нової снайперської гвинтівки, що займає проміжне положення між легкою Bora (Alex-762) і великокаліберною Tora (Wilk), пояснюється, по-перше, необхідністю досягнення переваги над супротивником, озброєним системами калібру 7,62 міліметра, а, по-друге, іншим призначенням порівняно з системами калібру 12,7 міліметра. Останні переважно використовуються для ведення вогню по слабкозахищеній техніці, до того ж вони поступаються щодо точності гвинтівкам, призначеним безпосередньо для враження живої сили.

Гвинтівка Alex-338 має незначні зовнішні відмінності від Alex-762. На ній застосовані патронник іншої конструкції і подовжене ложе. При цьому довжина ствола становить ті самі 660 міліметрів. Alex-338 важить 6,5 кілограма, що на 0,4 кілограма більше попередника. Розрахований на п`ять патронів магазин запозичений з 8,6-міліметрової снайперської гвинтівки TRG-42 фінської компанії Sako.

Лента.ру