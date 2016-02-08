Вчені з'ясували, що в більшості випадків люди самі винні у нападах хижаків

Такого висновку дійшла група дослідників з Європи і Канади, проаналізувавши дані про 697 зареєстрованих нападів на людей зі сторони великих хижаків, у тому числі ведмедів, пум і койотів, у Північній Америці, Росії і двох країнах Європи, передає "Моя планета" з посиланням на Huffington Post.

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Вони виявили, що майже половина всіх зафіксованих нападів, які сталися в період між 1955 і 2014 роком, були спровоковані ризикованою поведінкою з боку людини.

Дослідники також виявили, що разом із зростанням популяції великих хижаків у розвинених країнах (в результаті успішних зусиль щодо збереження живої природи) збільшилася і кількість любителів погуляти на свіжому повітрі в диких заповідних куточках.

Дані свідчать, що більшість людей, які подорожують по місцях перебування великих хижаків, навіть не здогадується, яка небезпека їм загрожує.

Дослідники склали рейтинг з прикладів найбільш небезпечної поведінки, яка може призвести до трагічної зустрічі з розлюченим хижаком. Перше місце - залишення дитини без нагляду батьків або дорослих. Друге - прогулянка з собакою без повідка. Третє - полювання або переслідування пораненої тварини. Четверте - прогулянка по небезпечних місцях вночі або вдосвіта. П'яте - наближення до самки хижака з її виводком.

Крім того, небезпечні спроби годівлі тварин. Хижаки, яким людина вже колись давала їжу, охочіше наближаються до людей у пошуках легкої здобичі, що може спровокувати неприємності.

У дослідженні відзначається, що, хоча атаки хижаків на людину вкрай рідкісні, вони можуть призвести до негативних наслідків як для людей, так і для звірів. Випадки нападів звірів на мандрівників, як правило, активно роздмухуються ЗМІ, що змушує владу застосовувати репресії проти тварин, а це далеко не завжди виправдано. Наприклад, після серії нападів білих акул на людину в 2014 році влада Австралії оголосила селективний забій морських хижаків, незважаючи на попередження фахівців про те, що такі заходи не тільки скоротять популяцію цих рідкісних риб, але і не зменшать ризик нових атак на людей.