Вчені з'ясували, як комарі знаходять собі жертву

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Американські вчені з'ясували, що найбільше приваблює комарів. За даними дослідників, комахи знаходять жертву, слідуючи за шлейфом вуглекислого газу, який тварини і людина виділяють під час дихання. При цьому комар може відчути CO2 з відстані до 50 метрів.

"Чим більша за розміром людина, тим більше вона виділяє вуглекислого газу", - розповідає доктор Джо Конлон з американської Асоціації з контролю за москітами. Саме тому, наприклад, комарів більше приваблюють вагітні жінки, які дихають разом з плодом.

Вчені з'ясували, що на близькій відстані комар ідентифікує свою жертву візуально, а підлетівши ще ближче - орієнтується на тепло, яке виділяє тіло тварини.

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За словами Конлон, інші джерела тепла також здатні приваблювати комах, аналогічно до предметів, які швидко рухаються.