Марсіанський грунт виявився схожий на земний

Марсіанський зонд "Фенікс" успішно провів хімічний аналіз грунту Червоної планети, повідомляється на сайті місії. 26 червня зонд закінчив 80 відсотків всіх запланованих експериментів.

За словами Майкла Хечта (Michael Hecht), відповідального за роботу мікроскопічного і хімічного модуля "Фенікса", науковці "купаються в хімічних даних". Попередній аналіз показав, що марсіанський грунт за складом нагадує грунт так званих сухих долин Антарктиди. У марсіанському грунті виявився незвично високий вміст лугів: рН грунти - в межах від 8 до 9 (для порівняння: рН чистої води - 7). Крім того, дослідники виявили великий вміст солей магнію, натрію і калію. Точний склад солей поки не з`ясований.

Сем Кунавес (Sam Kounaves), який відповідає за проведення хімічного аналізу марсіанського грунту, розповів, що фахівці виявили в ній велику кількість хімічних речовин, які характерні для Землі.

Паралельно з хімічним аналізом з 11 червня "Фенікс" аналізує зразок грунту в своєму газовому аналізаторі. Зонд нагрівав зразок до 1000 градусів за Цельсієм. При цій температурі речовини, що входять до складу зразка, перейшли в газоподібний стан. Повний аналіз газів, що утворилися, займе кілька тижнів. За словами фахівців місії, дані, одержані поки що, свідчать про те, що в минулому марсіанський грунт взаємодіяв з водою. Крім того, "Фенікс" на 55 відсотків завершив створення трибарвної кругової панорами навколишньої місцевості.

Надалі науковці планують повторно провести хімічний аналіз грунту (в зонді залишилося три ще відсіки для проведення експерименту), а також продовжити аналізи грунту на газовому аналізаторі. Проте наразі "Фенікс" не може виконати це завдання, оскільки в роботі аналізатора стався збій. Частина дверцят, які ведуть у високотемпературні печі, не відкривається або відкривається не повністю. Можливою причиною поломки могло стати коротке замикання при спробі доставити перший зразок грунту в піч номер чотири.

Лента.ру