Безпілотний автомобіль Google вперше потрапив в ДТП через помилку комп'ютера

Як повідомила сама компанія, машина під час випробувального заїзду врізалася в борт маршрутного автобуса. Постраждалих в результаті інциденту не було. У машини пошкоджено крило і один з датчиків руху, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними компанії, в момент зіткнення машина рухалася зі швидкістю близько трьох кілометрів на годину, у той час як автобус їхав зі швидкістю трохи більше 20 кілометрів на годину. Причиною ДТП стала помилка бортового комп'ютера, який вирішив, що автобус його пропустить.

Компанія визнала свою відповідальність за те, що трапилося і пообіцяла внести зміни в програмне забезпечення безпілотного автомобіля, які повинні запобігти подібним помилки з боку комп'ютера.

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Безпілотний автомобіль зроблений на базі Lexus RX450. Він проходить випробування в Каліфорнії. Влада штату дозволила випускати на дорогу подібні машини в разі, якщо вони оснащені і звичайними елементами управління, а всередині є водій.