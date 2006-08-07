Першій персоналці IBM виповнилося 25 років (фото)

IBM Corporation (International Business Machines) 12 серпня 1981 року представила першу модель персонального комп`ютера - IBM 5150, що поклала початок епосі сучасних комп`ютерів, пише газета Guardian.

Перший персональний комп`ютер коштував 1565 доларів, був простий у використанні і займав порівняно мало місця. IBM 5150 був устаткований процесором Intel 8088 з тактовою частотою 4,77 мегагерца і передвстановленою оперативною пам`яттю розміром 16 або 64 кілобайт. У першому ПК не було вінчестера, а дисковод треба було купувати за окрему плату.

До появи персональних комп`ютерів обчислювальні машини коштували до 8 мільйонів доларів, займали цілу кімнату і для свого управління потребували колективу чисельністю 60 чоловік.

До ювілею один з перших персональних комп`ютерів IBM 5150 у робочому стані виставлено на інтернет-акціон eBay. Початкова ціна лота становить лише 9,99 долара. Торги триватимуть до 13 серпня 2006 року.

Лента.ру