Росії урану вистачить на двісті років

Розвіданих в РФ запасів урану при запланованій інтенсивності розвитку атомної енергетики має вистачити на 200 років, заявив у середу начальник департаменту держкорпорації "Росатом" Ігор Конишев.

"Урану у нас дуже багато, але поки що його невигідно видобувати через високу собівартість", - сказав Конишев на прес-конференції в Томську.

За його словами, атомна промисловість РФ вважає за краще купувати незбагачений уран в Австралії, Казахстані та ПАР, тому що собівартість видобутку власного урану в країні доволі висока.

"Там неглибинні поклади урану, а у нас шахтний видобуток, який за собівартістю вищий", - цитує Конишева РІА "Новости".

Представник "Росатома" також зазначив, що за останні 10 років уранова сировина на світовому ринку подорожчала не більше ніж на 20% і в перспективі серйозного зростання не очікується. Цей момент Конишев назвав перевагою атомної енергетики перед газовою.

"Кіловат-година електроенергії, виробленої на АЕС, відсотків на 20 дешевша за кіловат-годину, вироблену на теплових станціях при нинішніх цінах на газ. До 2015 року ринкові ціни всередині РФ на газ підійдуть до мінімальної межі експортних цін, і збільшиться і вартість кіловат-години, який генерується на теплових станціях", - сказав він, додавши, що РФ традиційно займає 30-40% світового ринку постачань збагаченого уранового продукту і виробів із збагаченого уранового продукту.