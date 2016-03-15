Влада США хоче отримати доступ до даних користувачів WhatsApp - ЗМІ

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на The New York Times.

Урядові чиновники, зазначає газета, в закритому режимі вже обговорювали, як вирішити проблему доступу до зашифрованих повідомлень і дзвінків в WhatsApp.

"ФБР і міністерство юстиції вичікують, щоб почати судовий розгляд в найбільш вигідних обставин. Вони чекають випадку, коли їх вимоги будуть виглядати розумно", - вважає представник правозахисної організації Electronic Frontier Foundation Пітер Екерслі.

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За даними видання, в ході розслідування злочину (статті не уточнюється якого саме, але мова йде не про тероризм) суд схвалив стеження правоохоронців за телефонами підозрюваних, але через шифрування WhatsApp вони не змогли отримати доступ до додатка.

У свою чергу один з високопоставлених правоохоронців США спростував дані про можливий позов до влади з додатком.

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Чиновники ще не прийшли до конкретного вирішення, зазначає газета. Але на тлі конфлікту Apple і ФБР судовий розгляд з WhatsApp може стати новим етапом у суперечці адміністрації президента США Барака Обами з технологічними компанія безпеки та конфіденційності.