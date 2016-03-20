Вчені розгадали літієву таємницю зірок-гігантів

Міжнародний колектив астрофізиків запропонував просте вирішення літієвої загадки - наявності великої кількості зірок-гігантів зі значним змістом цього елемента, що не вкладається до канонічних моделей еволюції світил малої та середньої маси.

Присвячений дослідженню препринт автори опублікували на сайті arXiv.org, повідомляє Lenta.ru.

"У своїй роботі вчені повідомляють про випадкове відкриття, зроблене за допомогою космічного телескопа Gaia (Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) Європейської південної обсерваторії, 20 багатих літієм гігантів", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що виявлений ансамбль зірок є одним з найбільших серед описаних в літературі і включає в себе дев'ять світил, також досліджених європейською космічною обсерваторією COROT (COnvection ROtation and planetary Transits).

"Вчені підтвердили популярну гіпотезу, що літій в атмосферу зірок (які 0,6-10 важче Сонця) потрапляє шляхом поглинання ними екзопланет-гігантів на зразок Юпітера і Сатурна). Багаті літієм небесні тіла на короткий час наповнюють зовнішні шари світила літієм, що і спостерігають спектрографи на Землі", - підкреслює видання.

Відсутність або невисокий вміст літієвих ліній в спектрах зірки вчені пояснюють пізнішою стадією еволюції зірки, на якій під дією внутрішніх процесів відбувається перемішування речовини, в результаті чого літій опиняється в надрах світила.

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У своїй роботі астрофізики провели моделювання еволюції асимптотичної гілки гігантів (зірок, які 0,6-10 важче Сонця - до них відносяться червоні гіганти) та отримали задовільне погодження між гіпотезою і спостережними даними.