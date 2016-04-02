В туманності Андромеди виявлено нейтронну зірку, що обертається

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на ЄКА.

Виявлена нейтронна зірка обертається навколо своєї осі з періодом 1,2 секунди і навколо зірки-компаньйона з періодом 1,3 доби. Сусіднє світило служить джерелом матерії, яка збігає на нейтронну зірку.

Пошуки нейтронних зірок в туманності Андромеди велися протягом кількох останніх десятиліть, але тільки в 2015 році вченим, аналізуючи отримані XMM-Newton дані, вдалося зареєструвати такий об'єкт у двох з 35 спостереженнях.

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Туманність Андромеди розташована на відстані близько 2,5 мільйона світлових років від Землі в однойменному сузір'ї. Її радіус перевищує 120 тисяч світлових років (це понад у два рази більше, ніж у Галактики). Вважається, що через п'ять мільярдів років Андромеда, як найбільша галактика в Місцевій групі, поглине Чумацький Шлях.