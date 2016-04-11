Вчені визначили походження комети Чурюмова-Герасименка

Виявилося, що у ядрі комети містяться клатрати і кристалічний лід. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, передає Лента.ру.

Астрономи вважають, що склад кометних ядер може багато розповісти про особливості хімічних частинок, які перебували в протопланетному диску на зорі існування Сонячної системи. Саме тому комети є джерелом інформації про умови утворення планет і інших об'єктів.

За допомогою спектрометра на борту космічного апарату «Розети», який досліджував комету Чурюмова — Герасименко восени 2014 року, астрофізики з'ясували структуру і склад коми — хмари з пилу і газу, яка оточує ядро комети.

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Вчені визначили, що 67P складається з кристалічного льоду і клатратів — складних кристалів, стійкість яких залежить від включених у них речовин.

За словами вчених, газовиділення, яке спостерігається, не відповідає тому, що відбувалося б за наявності аморфного льоду, всередині якого містилися б леткі сполуки. Якщо це дійсно так, і ядро комети містить клатрати, то комети Чурюмова — Герасименко утворилася з крижаних частинок, які знаходилися поблизу від Сонця, в той час як аморфний лід був поширений на околиці Сонячної системи.

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