Доходи Microsoft скоротилися через падіння попиту на комп'ютери

Прибуток компанії за підсумками третього кварталу фінансового року склав $3,76 млрд, тоді як у 2015 році за цей же період вона заробила $4,99 млрд, передає Бі-бі-сі.

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Вартість акцій Microsoft впала більш ніж на 4% після оголошення про падіння доходів.

Аналітики пов'язують різке зменшення прибутку компанії з падінням на ринку персональних комп'ютерів, що негативно впливає на попит на разові ліцензії деяких продуктів Microsoft.

При цьому доходи хмарного бізнесу компанії виросли на 3,3% і склали за підсумками третього кварталу фінансового року $6,1 млрд. Представники Microsoft говорять, що мають намір активніше розвивати свої хмарні сервіси.

"Цифрова трансформація є нашим головним пріоритетом. Як великі компанії з розвиненим бізнесом, так і тільки що запущені фірми використовують наші хмарні рішення, щоб швидше розвиватися і отримувати новий прибуток", - заявив представник Microsoft Кевін Тернер.

Раніше цього тижня американська корпорація Intel оголосила про скорочення 12 тис. робочих місць через погіршення попиту на ринку персональних комп'ютерів.