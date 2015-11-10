Глава Apple оголосив про смерть персональних комп'ютерів

Таку думку висловив гендиректор Apple Тім Кук в інтерв'ю The Telegraph, передає Lenta.ru. "Я вважаю, що якщо ви поглянете на ПК, то виникне питання: навіщо вам все ще потрібно його купувати? Ні, правда, навіщо він вам?" - задався питанням Тім Кук.

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На його думку, на зміну ПК і ноутбуків прийшли потужні планшети, такі як iPad Pro. Коли люди почнуть ними користуватися, вважає глава Apple, вони "прийдуть до висновку, що їм більше не потрібно що-небудь ще, за винятком телефону".

Говорячи про смартфони, які наближаються за розмірами до планшетів, Тім Кук відзначив: "Я думаю, що якщо у вас є великий смартфон, навряд чи вам знадобиться iPad mini". Він визнав, що випуск компанією взаємозамінних продуктів призводить, за його словами, до "канібалізму". Проте "поки ми є "канібалами" для самих себе, все нормально", - зазначив він.

Гендиректор Apple також розповів, що компанія подумує про "створення програми або чого-небудь ще" у сфері охорони здоров'я, нагадавши, що зараз Apple Watch дозволяє відстежувати деякі біометричні процеси користувача.

Прокоментував Тім Кук і британський законопроект Investigatory Powers Bill (закон про слідчу діяльность), опублікований 4 листопада. Він дозволить спецслужбам стежити за активністю громадян в інтернеті без рішення суду, зокрема, дозволить поліції і розвідувальним службам вимагати від IT-компаній та провайдерів допомоги у розшифровці даних, які обмінюються між користувачами, якщо на те є ордер.

"Ми виступаємо за наскрізне шифрування і не підтримуємо будь-які лазівки. (...) Будь-яка лазівка - це лазівка для всіх. (...) Її створення може призвести до катастрофічних наслідків", - вважає глава Apple.

Він також підкреслив безглуздість вимог влади знизити ступінь шифрування даних. "Якщо ви вимкните або послабите шифрування, то постраждають люди, які не роблять нічого поганого, хороші люди. А решта і так знають, як обійти всі перешкоди", - сказав Тім Кук.