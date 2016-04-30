Вчені описали можливі хімічні та фізичні властивості "Планети Х"

Присвячений дослідженню препринт доступний на сайті arXiv.org, передає Лента.ру.

На думку вчених, небесне тіло буде мати не червоний, як вважають деякі вчені, а темно-синій колір. Таким чином вона буде темнішою за Нептун, який в оптичному діапазоні має темно-блакитний відтінок, і Уран, газова оболонка якого має світло-блакитний колір.

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Вчені вважають, що з відомих небесних тіла на "Планету Х" більше всього схожі Уран і Нептун. Оскільки температури на ній вкрай низькі, газоподібного метану її атмосфері практично немає, на відміну від газової оболонки Нептуна, де він присутній. Це поєднання, на думку вчених конденсується і знаходиться в основі атмосфери планети або її хмарах.

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До своїх висновків вчені прийшли, провівши комп'ютерне моделювання небесного тіла з урахуванням наявних до цього часу про нього даних. У разі, якщо "Планета Х" у 5-20 разів важче Землі, температура її ядра досягає 35-50 кельвінів, а її радіус в 3-6 разів більше, ніж у Землі. Більш точні значення цих параметрів залежать від співвідношення водню і гелію, що міститься у зовнішній оболонці небесного тіла (більш докладні дані представлені в таблиці вище).