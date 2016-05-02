Виявлено споріднене з Землею аномальне космічне тіло (фото, відео)

Дослідники з Інституту астрономії, що належить Гавайському університету, з'ясували, що об'єкт C/2014 S3 утворився під час формування Сонячної системи і має той же вік, що і Земля. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, передає Lenta.ru.

За даними дослідження, C/2014 S3 складається з того ж матеріалу, з якого формувалися тверді планети, подібні до Землі. Це небесне тіло було відкинуто з центральної частини Сонячної системи на її сферичну околицю - у так звану гіпотетичну зону хмари Оорта на відстані приблизно одного світлового року. Там C/2014 S3 перебував у замороженому вигляді протягом мільярдів років.

C/2014 S3 був вперше виявлений за допомогою наземного телескопа Pan-STARRS1, і визначений як унікальна комета. По ряду характеристик об'єкт можна ідентифікувати як астероїд. На відміну від комети, у нього немає хвоста. Сублімація з поверхні об'єкта водного льоду в мільйон разів менш інтенсивна, ніж у звичайних комет.

В даний час відомо, що період обертання навколо Сонця у C/2014 S3 становить 860 років. Відносно недавно щось підштовхнуло його до центру Сонячної системи з холодної віддаленої області.

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Як повідомляв УНІАН, за розрахунками американських учених, людство вийде на контакт з цивілізацією аналогічного рівня розвитку через приблизно 1,5 тис. років.