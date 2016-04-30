Вчені назвали терміни контакту землян з інопланетним розумом

Згідно з оцінками, при існуючих темпах розвитку людство вийде на контакт з цивілізацією аналогічного рівня розвитку через приблизно 1,5 тис. років, передає Lenta.ru. Крім того, на думку астрономів, в радіусі 40 світлових років від планети інопланетних цивілізацій, швидше за все, немає.

Читайте такожГрупа вчених назвала можливе місце перебування інопланетян в Чумацькому ШляхуЦе пов'язано з тим, що досить потужний для міжзоряного повідомлення радіосигнал був вперше відправлений, як вважають астрономи, в 1936 році на відкритті Олімпійських ігор у Берліні, коли Гітлер виголошував свою промову. За цей час інопланетна цивілізація могла б його прийняти і відповісти на нього (сигнал туди-назад).

За оцінками вчених, у сфері радіуса 80 світлових років і центром в Землі знаходяться понад 8,5 тис. зірок і 3,5 тис. землеподібних екзопланет. У диску Чумацького Шляху налічується понад 200 млрд зірок і понад 83 млрд землеподібних небесних тіл.

Ймовірність того, що всередині сфери радіусом 40 світлових років перебуває розумна цивілізація, дорівнює приблизно, за оцінками вчених, одній десятитисячній. У Чумацькому Шляху може бути (у минулому і сьогоденні) близько 78,1 млн розумних цивілізацій.

У своїй роботі вчені використовували рівняння Дрейка, яке дозволяє оцінити число розумних цивілізацій в галактиці або Всесвіту. Головною метою свого дослідження вчені бачили розвінчання парадоксу Енріко Фермі, згідно з яким у випадку, якщо б у Всесвіті чи Галактиці існувало безліч розумних цивілізацій, вони були б помітні. Нове дослідження показує, що гігантські космічні відстані і відносно невелика ймовірність зародження життя навіть на землеподібній планеті допускають розв'язання парадоксу.